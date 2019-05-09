Adana'da Erasmus öğrencileri sokak hayvanlarını besledi, barınakları ziyaret etti

Adana Hayat Boyu Eğitim Derneği tarafından hazırlanan ‘Sokak Hayvanlarının Sefaleti, İnsanlığın Cehaleti' başlıklı proje kapsamında yapılacak etkinlikler için Romanya, Litvanya, Makedonya ve Hırvatistan'dan 32 kişi Adana'ya geldi. Avrupa'dan gelenlerle birlikte 40 kişilik ekip, sokak hayvanlarına besleme yaptı, barınaklara ziyaretlerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus Prorgramı kapsamında, Adana Hayat Boyu Eğitim Derneği'nin koordinatörlüğünde hazırlanan ‘Sokak Hayvanlarıın Sefaleti, İnsanlığın Cehaleti' projesi için Romanya, Litvanya, Makedonya ve Hırvatistan'dan 32 öğrenci Adana'ya geldi.

Avrupadan gelen öğrenciler ve Türk öğrencilerden oluşan 40 katılımcı, 19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında özellikle sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili farkındalıklarının artırılması, hayvan sevgisini, doğal yaşama saygı duygularını artırmak için çalıştaylar, barınak ziyaretleri, hayvanlara yem ve su dağıtımı yapılması gibi çeşitli proje faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bireylerin öğrenme hareketliliği konusunda çalışmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Adana Hayat Boyu Eğitim Derneği Başkanı Zeynel Girente, "Proje kapsamında sokaklarda sokak hayvanlarıyla ilgili anketler yapıldı, evcil hayvanlar arasında yarışmalar düzenlendi. Sokak hayvanlarını sahiplenmiş ailelere ziyaretlerde bulunarak onlarla sohbet edildi. Ayrıca projemiz Erasmus+ programında yer alan gençlerin AB ile ilgili farkındalıklarının, yabancı dillere olan ilgilerinin artırılması ve kültürler arası entegrasyonun geliştirilmesi önceliklerini de desteklemektedir" diye konuştu.