Adana'da eski istasyon lezzet istasyonuna dönüşüyor

Adana Seyhan Belediyesi, tarihi “eski istasyon” binasını Lezzet İstasyonu'na dönüştürmek için restorasyon çalışmalarına başladı. Adana'nın lezzetlerini dünyaya tanıtma konusunda önemli bir işlevi yerine getirecek olan tarihi yapı bünyesinde bir de mutfak müzesinin yer alacağı kaydedildi.

Çukurova'da üretilen pamuğun Adana'dan İngiltere'ye nakledilmesi için 1886 yılında hizmete açılan tescilli kültür varlığı olan tarihi eski istasyon binası Seyhan Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Binaya işlev kazandırılması amacıyla yanındaki parsel ve E-5 karayoluna cepheli parsel de kamulaştırıldıktan sonra hazırlanan proje çerçevesinde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından eski istasyon binası yeni yapılacak binalar ve bahçede konumlandırılacak yemekli vagonlarla birlikte bir gastronomi merkezi olarak halka hizmet vereceği duyuruldu.

Mutfak müzeside oluşturulacak

Tescilli binanın iki katlı bloğunda bir mutfak müzesi de oluşturulacağı ve tarihi yapının Adana'nın mutfak kültürünün tanıtımı için de önemli bir görevi yerine getireceği kaydedildi.

Restorasyon çalışmalarına inceleyen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için belediyenin tüm imkanlarıyla hizmet verdiğini kaydetti.

Tarih boyuna birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana'nın, verimli tarım toprakları ve köklü üretim geçmişiyle öncü kentlerden biri olduğuna işaret eden Başkan Akay, eski istasyonun kent ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan bir bina olduğunu vurguladı.

Eski İstasyon binasına işlev kazandırıp, yeniden kent yaşamıyla bütünleştirmek için restorasyon çalışmalarının başladığını belirten Başkan Akay, “Lezzet istasyonunda Adana'nın eşsiz lezzetleri ile tarihi dokuyu buluşturacağız. Adana, adına yakışan bir hizmet alanına daha kavuşacak. Bereketin diğer adı olan kentimizin mutfak kültürünü lezzet istasyonumuzda dünyaya tanıtacağız” dedi.