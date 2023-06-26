Adana'da eski kocası tarafından vurulan kadın yaralandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kadını vurduktan sonra kaçan şahıs ise aranıyor.

İddiaya göre, Abdurrahman Ö. (35), geçen yıl boşandığı Fatma B.'nin (32) Gökmenler Mahallesi'ndeki baba evine gitti. Evin bahçesinde çalışan Fatma B., eski eşini görünce kaçmaya çalıştı ancak Abdurrahman Ö., Fatma B.'nin arkasından tabancayla ateş açtı. Kadın, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ambulansla Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma B., daha sonra ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Abdurrahman Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.