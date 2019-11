Adana'da et ve et ürünleri denetlendi

Tüm Türkiye'de başlatılan denetim seferberliği kapsamında Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünden sabah saatlerinde hareket eden personeller, kentin çeşitli yerlerindeki kesimhane ve kasaplarda incelemelerde bulundu.

İlk olarak sucuk üretim tesisine giden ekipler burada gıdaların hijyenini ve etiketlerini denetledi. Daha sonra et işleme tesisine giden ekipler, burada da etlerin saklama ortamlarını, kesilme ve parçalama yerlerinin denetimini gerçekleştirerek toplamda 41 iş yerini denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, “Gıda denetimleri 5990 Sayılı Kanunla Bakanlığımızca yapılmaktadır. Bu kapsamda da bakanlığımız denetim seferberliği başlattı. Seferberlik kapsamında 25-30 Kasım tarihleri arasında tüm Adana'da üretim yerleri denetlenecek. İlk başta et ve et ürünleriyle başladık. Daha sonra süt ve süt ürünleri üreten yerler, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmeleri, unlu mamul üreten işletmeleri, bakkalları, restoranları, okul kantinlerini, büfeleri ve kasapları denetleyeceğiz” diye konuştu.

Adana'da denetimlerin her zaman yapıldığını belirten Yaşar, “Tüm Türkiye'de bir farkındalık olması nedeniyle bu denetimleri yapıyoruz. Bugün et ve et ürünlerine yönelik denetimler yapıldı. 41 iş yerine denetim gerçekleştirdik. Bu hafta boyunca da tüm denetimlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gürkan Yaşar, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.