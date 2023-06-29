Adana'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, Himmetli Mahallesi Hıdıruşağı Sokak'ta bulunan lojmanda meydana geldi. Himmetli İlk ve Ortaokulu Müdürü Ayhan Kayhan'ın evine yılan girdi. Yılanı fark eden Kayhan, itfaiye ekiplerini arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yılanı yakaladı. Yılan ekipler tarafından doğaya salındı.