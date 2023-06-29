İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.


Olay, Himmetli Mahallesi Hıdıruşağı Sokak'ta bulunan lojmanda meydana geldi. Himmetli İlk ve Ortaokulu Müdürü Ayhan Kayhan'ın evine yılan girdi. Yılanı fark eden Kayhan, itfaiye ekiplerini arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yılanı yakaladı. Yılan ekipler tarafından doğaya salındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.