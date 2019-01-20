Adana'da evsizlere çorba ikramı

"Bir Kase Tebessüm" sloganı ile kolları sıvayan Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği üyeleri, sokaklarda kalan, otogar bekleme salonuna sığınan ve Balcalı Hastanesi çevresinde bekleyen hasta yakınlarına soğuk gecelerde sıcak çorba ikramında bulundu.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 5 yıldır sokaklarda yaşam mücadelesi veren evsizlere ve Balcalı Hastanesi çevresinde bekleyen hasta yakınlarına sıcak çorba ikram ediyoruz. Ayrıca sokaklarda yaşam mücadelesi veren evsiz yurttaşlarımıza ayrıca soğuktan korunmaları için mont, bot, battaniye, çorap gibi giysiler de dağıtıyoruz" dedi.