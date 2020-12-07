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Adana'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lılara operasyon

Adana’da terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri “Briketçi, Hureyre” kod adlı Mahmut Özden’in tutuklanmasının üzerine intikam amaçlı eylem faaliyetinde olan 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri “Briketçi, Hureyre” kod adlı Mahmut Özden'in tutuklanmasının üzerine intikam amaçlı eylem faaliyetinde olan 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.


Şafak vakti özel harekat polislerinde desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerine özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ardından özel harekat timleri şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şahısların evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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