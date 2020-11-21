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Adana'da EYP ele geçirildi

Adana’da yol kenarında El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Adana'da yol kenarında El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.


Çukurova İlçesi'ne bağlı Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında Adana Büyükşehir Belediyesi işçileri, yol kenarındaki çalılıklar arasına gizlenmiş şüpheli bir paket gördü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, pakette EYP olduğunu gördü.


Polis ekipleri, bölgedeki incelemenin ardından parça tesirli olduğu değerlendirilen EYP'yi güvenlik önlemleri alarak emniyete götürdü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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