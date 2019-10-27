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Adana'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da bir otomobil otoyoldan alt geçide düştü.

Adana'da bir otomobil otoyoldan alt geçide düştü. Kazada 16 yaşındaki kız hayatını kaybederken, kardeşi ile anne ve babası ağır yaralandı.


Kaza, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bülent Yüksekyalçın (42) yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve CANKUR ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bülent Yüksekyalçın ile eşi Filiz (40), kızları Derya (16) ve Defne (4), CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Derya Yüksekyalçın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Bülent, Filiz ve Defne Yüksekyalçın ise ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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