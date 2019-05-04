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Adana'da feci kaza: 2 ölü 29 yaralı

Adana’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralı sayısı 29’a yükseldi.

Adana'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralı sayısı 29'a yükseldi.


Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 BB 553 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü Muhammed Avcılar otoyolunun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otobüs refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye cankur ekipleri otobüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa bindirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada 29 kişi yaralanırken Ahmet Doğan ile Fevzi Deniz hayatını kaybetti. Deniz ile Doğan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere


Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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