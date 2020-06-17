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Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü FETÖ’nün finans ayağına yönelik gerçekleştiren operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü FETÖ'nün finans ayağına yönelik gerçekleştiren operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü FETÖ'nün finans işlerine baktığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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