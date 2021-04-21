Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6'sı askeri öğrenci, 1'i öğretmen ve 1'i de İncirlik Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'da FETÖ'ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapmasında çalışma başlattı. Yapılan çalışama sonucunda 6'sı askeri öğrenci, 1'i öğretmen, 1'i de İncirlik Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalarda zanlıların mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla arandığı öne sürüldü. Zanlılardan öğretmenin terör örgütünün bankasına para yatırdığı da belirlendi. Zanlılar bu sabah yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Adli tıbba getirilip sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.