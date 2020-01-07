Adana'da FETÖ operasyonu

Sabah düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana merkezli 8 ilde 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri bugün şafak vakti 8 ilde 21 zanlıyı yakalamak için 25 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda Adana'da aralarında emniyet müdürlüğünün mahrem imamı olduğu öne sürülen F.M.D.'nin de olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Bu operasyonda gözaltı kararı verilen zanlıların FETÖ ile irtibatlı oldukları öne sürülerek askeri okul ile polis akademisinden atılan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde oldukları iddia edildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.