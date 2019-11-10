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Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana’da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2’si tutuklandı.

Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 4 Kasım Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i kadın 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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