Adana'da FETÖ'ye şafak vakti operasyon

Adana'da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ)'ye yönelik yapılan operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu örgüt üyesi olduğu öne sürülen şahıslar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan aralarında kadınlarında bulunduğu zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.