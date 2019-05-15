İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da FETÖ'ye şafak vakti operasyon

Adana’da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ)’ye yönelik yapılan operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu örgüt üyesi olduğu öne sürülen şahıslar gözaltına alındı.

Adana'da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ)'ye yönelik yapılan operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu örgüt üyesi olduğu öne sürülen şahıslar gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan aralarında kadınlarında bulunduğu zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.