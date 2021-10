Adana'da filyasyon ekibine bıçaklı saldırı kınandı

Adana'da filyasyon ekibine yapılan bıçaklı saldırı kınandı. Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, “Bundan sonra bir ekip kurduk, gerekirse dayak atana biz de dayak atacağız. Ne diyorsunuz arkadaşlar. Olmaz böyle şey. Arkadaşlarımız her gün tehdit altında” dedi.

Geçen pazar günü merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde Diş Hekimi Mehmet Ali Mehmet, sağlık görevlisi Şule Kuşdemir ve şoför Hanifi Aslan, korona virüs testi pozitif çıkan 63 yaşındaki bir hastaya ilaç vermek için mahalleye gitti. Bu sırada bir kişi sağlık çalışanlarına bıçakla saldırırken, başka kişiler de darp etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar olaya müdahale edip sağlık çalışanlarının mahalleden çıkmasını sağladı. Sağlık çalışanları Şakirpaşa Polis Merkezi'ne giderek kendilerine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, sağlık çalışanlarına saldıran şahısları gözaltına aldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde sabaha kadar müşahede altında kalan çalışanlar, sağlık durumlarının iyi olması sebebiyle taburcu edildi.

“Sağlık çalışanları derinden yaralanıyor”

Sağlık-Sen Adana Şubesi üyeleri bugün sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı. Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, “Filyasyon ekibine saldıran veya öldürmeye çalışan kendini bilmezleri, aymaz adamları şiddetle kınıyoruz. Öte yandan korona virüs vakalarında artışın yaşandığı, yoğun bakım yataklarının dolduğu, birçok ilde sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği ağustos ayında da şiddet hiç durmadı. Büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları, ağustos ayı boyunca 16 şiddet vakasıyla karşılaştı. 39 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda 36 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ağustos ayında

önceki 2 aya göre şiddette artış yaşandığı görülmektedir. İlgili kurumların harekete geçmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması, cezai müeyyidelerin yeterince uygulanmaması, maalesef her ay şiddetin boyutunun artmasına neden olmaktadır. Bu durum hem saldırganları cesaretlendirmekte hem de sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır” diye konuştu.

“Arkadaşlarımız her gün tehdit altında”

Nennioğlu, sağlık çalışanlarının şiddete karşı olduğunu da belirterek, “Aslında biz Sağlık-Sen olarak şiddet yapılan her yere anında müdahale ediyoruz. O gün ben şehir dışındaydım ama bundan sonra bir ekip kurduk, gerekirse dayak atana biz de dayak atacağız. Ne diyorsunuz arkadaşlar. Olmaz böyle şey. Arkadaşlarımız her gün tehdit altında. Ne yazık ki bu durum her hal ve şartta akılda tutulmak ve gereği yapılmak yerine toplumda infial uyandıran bir şiddet olayıyla anlık olarak hatırlanmaktadır. Böyle olduğu için de şiddet konusunda kalıcı adımlar atılmamakta, sebep-sonuç ilişkileri göz ardı edilerek günü birlik tepkiler ortaya konmaktadır. Şiddetle mücadele de öncelikle bu yaklaşım tarzının değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde şiddet, maruz kalan fedakar sağlık çalışanlarının canını yakmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.