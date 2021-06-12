İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da firari 33 kişi yakalandı

Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, para cezalarını yatırmayan ve ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen şahısların adreslerini tespit etti.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 90 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 33 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 33 kişi adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.