İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da firari katil zanlısı tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişiyi evinin önünde pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan firari katil zanlısı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi evinin önünde pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan firari katil zanlısı tutuklandı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta Zafer Çamur'un (50) Şevkiye Mahallesi Valide Sokağı'ndaki evinin önünde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili aranan zanlının kimliğini tespit etmişti. Ekipler, şüpheli H.Y.'yi saklandığı adrese düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Zanlı H.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.