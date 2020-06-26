Adana'da fırında patlama: 3 yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir ekmek fırınında yaşanan patlamada 2'si hafif 3 fırın işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında öğle saatlerinde fırında bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, fırının bacasında temizlik çalışması yapıyordu. Yapılan temizlik sırasında sebebi bilinmeyen bir şekilde fırın bacasında patlama meydana geldi. Patlamada iki işçi olayı hafif sıyrıklarla atlatırken bir işçi de kolundan yaralandı. Yaralı işçi özel bir araçla Tufanbeyli Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili ise patlamanın yaşandığı fırında olay sonrası incelemelerde bulunarak patlamada yaralanan işçilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaymakam Sevgili fırında oluşan maddi zararın karşılanacağını ifade etti.