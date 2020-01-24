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Adana'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü, dallarını kırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü, dallarını kırdı.


Kozan ilçesinde sabaha kadar etkili olan fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan ağaçlar devrildi. Atatürk Parkı, Alparslan Türkeş Parkı, hayvan barınağı çevresindeki ağaçların devrilmesi ve dallarının kırılması üzerine Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çevre ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ilçede fırtınada hasar gören ve risk oluşturan ağaçlarda budama çalışmasını sürdürüyor.


Döne Göçer adlı vatandaş, fırtınanın sabaha kadar sürdüğünü dile getirdi.

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