Adana'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Adana'da Galatasaray, Başakşehir maçının bitiş düdüğü ile birlikte taraftalar sokaklara dökülerek takımlarının 22. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefte Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Adanalı Galatasaray taraftarları sokağa dökülerek coşku içinde şampiyonluğu kutladı. Bülent Angın Bulvarı'nda binlerce taraftar trafiği kapatarak havai fişek ve meşale yakarak sevinçlerini yaşadı. Polis ekipleri ise bir süre sonra taraftar grubunu yoldan çekerek trafiği açtı.