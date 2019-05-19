İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Adana’da Galatasaray, Başakşehir maçının bitiş düdüğü ile birlikte taraftalar sokaklara dökülerek takımlarının 22.

Adana'da Galatasaray, Başakşehir maçının bitiş düdüğü ile birlikte taraftalar sokaklara dökülerek takımlarının 22. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.


2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefte Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Adanalı Galatasaray taraftarları sokağa dökülerek coşku içinde şampiyonluğu kutladı. Bülent Angın Bulvarı'nda binlerce taraftar trafiği kapatarak havai fişek ve meşale yakarak sevinçlerini yaşadı. Polis ekipleri ise bir süre sonra taraftar grubunu yoldan çekerek trafiği açtı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.