İhlas Haber Ajansı

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Adana'da ganyan bayiinde yangın

Adana’da bir ganyan bayii çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Adana'da bir ganyan bayii çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bir ganyan bayiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ganyan bayiinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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