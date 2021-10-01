Adana'da gastronomi şöleni yaşanacak

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali basın toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıya, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılışında festivalle ilgili detaylar paylaşıldı. Festivalde uluslararası isimlerin yanı sıra ünlü şeflerin ve yerel ustaların şovlarıyla üç gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni yaşanacak.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın tarım, turizm, gastronomi ve ticaret açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Geçen yıl pandemi nedeniyle festivalimizi dijital ortamda yaptık. Olumlu tepkiler aldık ve yaklaşık 50 milyon insan bizim festivalimizi takip etti. 8-10 Ekim tarihinde muhtemelen yüzbinlerce insan Adana'ya gelecek. Bu lezzet festivali, dışarıdan Adana'ya gelen insanlar için çok eğlenceli, keyifli anlar yaşatacak. Festivalin ev sahibi olan Adanalılar için ise stresli 3 gün olacak. Çünkü bu dönemde kaliteli Adana lezzetlerini sunmak, zamanında yetiştirmek ve bitti dememek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu 3 gün boyunca Adana'daki herkesin destek vermesi, el atması gerekiyor. Her ne kadar sorumluluk ve stresimiz var desek de insanların memnun ayrılacağını düşünüyorum” dedi.