Adana'da gazeteciler dezenformasyon konusunda bilgilendirildi

Adana'da "Yerel Medya Buluşmaları" çerçevesinde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş," Dezenformasyonla mücadele konusunu çok önemsiyoruz. Çünkü bu konu gerçekten bütün ülkeler için bir ulusal güvenlik meselesi ve özellikle sizler için gazeteciler için de çok büyük bir problem. Sosyal medyada daha fazla takipçi , beğeni kazanmak için sürekli bir dezenformasyonla yayan hesaplar var. Ve bu hesaplar gazetecilik mesleğini, bir şekilde baltalayıp bundan prim sağlamaya çalışıyorlar" dedi.

Adana'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğinde "Yerel Medya Buluşmaları-2022" çerçevesinde dezenformasyonla mücadele konulu panel gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut, dezenformasyonla mücadele merkezinin hayata geçirildiğini ifade etti. Turgut, “Değerli basın mensupları gerçeğin peşinde koşarak ortaya koyacağınız hassasiyet ve özveri ile bilgi terörünü yenmemizde dezenformasyonla mücadelemizde en önemli güç kaynağımız olacaksınız. Göstermiş olduğunuz hassasiyet ve özveri her zaman şükranla anılacaktır” dedi.

"Dezenformasyonla mücadele konusunu çok önemsiyoruz"

Avrupa Birliği ülkelerinde, Asya ülkelerinin bir kısmında da dezenformasyonla mücadele merkezleri kurulduğunu aktaran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, “Bu yapılar bu dezenformasyon dediğimiz hadiseyi, bu yeni çağın, yeni zamanın kodlamasıyla dezenformasyon diyoruz. Yalan haber demiyoruz artık. Bu meseleyle mücadele konusunda hem kamuoyunun hem medyanın hem özel sektörün hem üniversitelerin bir araya gelip bir şekilde bu meseleleri nasıl çözebiliriz? Yolları ne olabilir? Birlikte nasıl bununla mücadele edebiliriz? Daha sık konuşmamız gerekiyor. Biz bu bilinçle başlayacağız. Daha 4 ay oldu kurulalı. Ama dezenformasyonla mücadele konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddiye alıyoruz. Çünkü bu konu gerçekten bu dönemin bütün ülkeler için, bütün devletler için bir ulusal güvenlik meselesi ve özellikle sizler için gazeteciler için de çok büyük bir problem" diye konuştu.

"Bu mesele hepimizin ortak problemi"

Sosyal medyada daha fazla takipçi, beğeni kazanmak için sürekli bir dezenformasyonla yayan hesaplar olduğuna dikkat çeken Kardaş, "Ve bu hesaplar gazetecilik mesleğini, gazetecilerin yaptığı bu güzide mesleği bir şekilde baltalayıp bundan prim sağlamaya çalışıyorlar. Bu mesele hepimizin ortak problemi, sorunu. Bunu birlikte aşabiliriz. Bizim üzerimize düşen, yani dezenformasyonla mücadelenin merkezi olarak üzerimize düşen bazı şeyler var. Hızlıca hayata geçirmeye çalışıyoruz. Medya okuryazarlığı gibi bir alanı okul öncesi eğitimden, ilkokul, ortaokul, üniversite, ebeveynler bütün herkesin ulaşabildiği, bütün kesimlere farklı formatlarda, farklı şekillerde ilgili kurumlarla, bakanlıklarla bu eğitimi toplumun bütün kesimine vermekte kararlıyız. Yani medya okuryazarlığı dersini, bu eğitimi, bu farkındalığı almayan kimse kalmayacak. Ve bu insanlar yani toplumun geneli büyük kısmı bu şekilde artık yalan habere daha duyarlı olacak. Ve bu da sizin işinizi esasında daha da kolaylaşacak” şeklinde konuştu.

Dezenformasyonla mücadelede Türkiye olarak ellerinden geleni yapacaklarının da altını çizen Kardaş, “Yerel medya bunun en önemli ayağı, en önemli bileşeni bize göre. Çünkü birçok dezenformasyon hem yerelden, çok güçlü bir şekilde yayılabiliyor. Bunun önüne de hep beraber geçebiliriz. Üzerimize düşen ne varsa da yapmaya hazırız. Bölge müdürlüğümüz üzerinden de bunu sağlamak istiyoruz. Bu bir köprü olarak da kullanmak istiyoruz açıkçası” diyerek sözlerini tamamladı.

Programda, Medya Derneği Başkanı Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik de sunum gerçekleştirdi.