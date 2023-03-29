İhlas Haber Ajansı

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Adana'da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi

Adana’da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak yağış sebebiyle yolları su bastı.

Adana'da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak yağış sebebiyle yolları su bastı. Bulvarlar ve caddeler göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.


Şehirde gece yarısı kısa süreli yağan sağanak yağış etkili oldu. Seyhan ilçesine bağlı bazı bulvarlarda ve caddelerde yollar su altında kaldı. Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.

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