Adana'da gece kartalları suçluların korkulu rüyası oldu

Adana'da gece kartalları olarak bilinen bekçiler, 30 günde çeşitli suçlardan aranan 168 kişiyi yakalarken çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirdi, birçok hırsızlık olayının önüne geçti.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, gece boyunca birçok noktada uygulama yaparak suçluların ve suça karışmak isteyenlere engel oluyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, 18 bin 31 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 168 kişiyi yakaladı. Çeşitli suçlardan dolayı yakalanan 41 kişiye adli işlem, 24 kişiye de idari işlem yapıldı.

Sokak aralarında devriye gezen gece kartalları, hırsızlık olayına karışan 29 kişiyi yakaladı. Gece kartalları devriye görevini yaptığı sırada 2 adet kalaşnikof, 29 adet ruhsatız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği bunlara ait 342 adet fişek ele geçirdi. Bekçiler aynı zamanda, 1 kilogram 295 gram esrar, 7 gram eroin, 3 gram kokain, 178 gram metamfetamin, 19 gram kannabinoid, 124 adet uyuşturucu hap, 14 bin 575 adet uyarıcı hap ile 16 bin adet gümrük kaçak makaron ele geçirdi.