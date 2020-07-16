Adana'da gençlerin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki gencin kavgasına yakınları da katılınca mahalle savaş alanına döndü. Yaklaşık 60 kişinin birbirine girdiği kavgada yumruklar tekmeler havada uçuştu.

Olay, Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Caddede iki genç sebebi belli olmayan nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavganın ardından gençlerin yakınlarına haber vermesi üzerine olay büyüyerek bir anda mahalle kavgasına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Savaş alanına dönen mahalle kavgasına polis müdahalede bulunurken tarafları yatıştırmak kolay olmadı. Dakikalarca süren kavgada polis anonslar yaparken caddede trafik akışı durdu. Polis ekipleri tarafları ayırırken mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Karışıklığın devam ettiği bir anda kavganın tarafı bir gencin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Öte yandan kavgayı sokağa inerek film gibi çocukları ile birlikte sosyal mesafe kuralına uymadan izleyen vatandaşlar pes dedirtti.