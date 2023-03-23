Adana'da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Adana'da gece saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilenerek fenalaştı. Bunun üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.