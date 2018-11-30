Adana'da göçmen kadınlar için 7 proje

Adana Büyükşehir Belediyesi, 225 bin Suriyelileri sığınmacının yaşadığı Adana'da göçmen kadınlara Türkçe dil eğitimi, temel ve mesleki beceri ile koruma, psiko-sosyal danışmanlık, hukuki ve sosyal yardım konularında destek ve yönlendirme hizmeti sunmak için 7 projeyi uygulamaya koydu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Göç Örgütü, Almanya Kalkınma Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü, İsviçre Göç İdaresi, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum örgütleri işbirliği içinde hazırladıkları 7 ayrı projeyi Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in Suriyeli sığınmacılar için sağladığı fonlardan yararlanarak uygulamaya başladıklarını belirtti. Fatih Karayandı, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde oluşturdukları merkezlerde göçmen kadınlara Türkçe dil eğitimi, temel ve mesleki beceri ile koruma, psiko-sosyal danışmanlık, hukuki ve sosyal yardım konularında destek ve yönlendirme hizmeti vereceklerini vurguladı.

Derslik, kreş, mutfak ve çamaşırhane aynı merkezde

2 yıl boyunca sürdürecekleri projelerde göçmen kadınların taleplerine göre Yüreğir ve Seyhan'da Adana Büyükşehir Belediyesi Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi oluşturduklarını kaydeden Fatih Karayandı, “Göçmen kadınların, Türkçe dil eğitimleri ülkemizin geleceği için çok önemli. Çünkü Türkçe konuşup, Türkçe düşünen kadınların aidiyet duyguları gelişecek ve çocuklarını da aynı şekilde yetiştirecekler. Yaşadıkları ülkede toplumun bir parçası olup, sosyal ve ekonomik hayatın içinde yer alacaklar” dedi.

Karayandı, göçmen kadınların talepleri doğrultusunda Seyhan'da oluşturdukları merkezde dersliklerin yanı sıra kreş, mutfak ve çamaşırhanenin faaliyet göstereceğini kaydetti. Eğitimlere dahil olacak kursiyerlere günlük 15-25 lira arasında ücret ödeneceğini Karayandı, “Türkçe dil eğitimi alacak kadınlar, ders sonrası merkezin mutfağında mesleki eğitim görürken, aileleri için yemeklerini pişirecekler. Sanayi tipi makinelerin bulunacağı çamaşırhanede ailelerinin çamaşırlarını yıkayabilecekler. Çocukları kreşte bakılacak. Tüm bu faaliyetlerin giderlerini belediyemizin kasasından para çıkmadan, uluslararası fonlardan karşılayacağız” diye konuştu.

İstihdam ve girişimcilik projeleri

Göçmen kadınların mesleki eğitimlerinin yanı sıra girişimci olarak Türk ekonomisinde ve ticari hayatta rol oynamaları için de proje hazırladıklarını anlatan Fatih Karayandı, 15'i Suriyeli 20'şer kişilik gruplar halinde girişimcilik eğitimlerini sürdüreceklerini, rol model olacak başarılı iş insanlarıyla bir aya getirerek motivasyonlarını güçlendireceklerini ifade etti. Karayandı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı dahilinde 150 göçmen kadının Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştırılacağını, ücret ve diğer ödemelerinin Birleşmiş Milletler tarafından karşılanacağını bildirdi.

Adana ekonomisine 300 milyon Euro'luk yansıma

Suriye'deki iç savaştan kaçan 3,5 milyon insanın Türkiye'ye sığındığını, 225 bin Suriyeli'nin de Adana'ya yerleştiğini anımsatan dikkat çeken Karayandı, yürüttükleri projelerde uluslararası fonları kullanırken, ihtiyaç duyulan malzemelerin, tefrişat, alet, teçhizat ve ekipman ve sarf malzemelerinin Adanalı firmalardan karşılanmasını şart koştuklarına dikkat çekti. Karayandı, “Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye gönderilen 3 milyar Euroluk yardımın 300 milyon kısmının Adana ekonomisine yansıması gerekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak uygulamaya koyduğumuz projelerle göçmen kadınları Türkiye'deki hayatlarına hazırlarken, yapılan harcamalarda Adanalı firmaların ve esnafımızın kazanmasına hassasiyet gösteriyoruz” dedi.