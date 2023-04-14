Adana'da göçmenlere yönelik psikodestek çalışması

Adana'da Suriyeli göçmenler ve yerli vatandaşların birlikte yaşadıkları Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, deprem sonrası dezavantajlı gruplarda özellikle kadın ve çocuklarda deprem bilinci oluşturmak ve psikolojik travmaların aşılmasına katkı sağlamak için söyleşi ve bilgilendirme yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, RESLOG Projesi, Hayata Destek Derneği ve AKDAM işbirliği ile tarafından Selahattin Eyyubi Mahalle Merkezi'nde “Deprem ve Kadın” konulu psikodestek çalışması gerçekleştirildi. Göçmenlerin dahil edildiği program ile güçlendirme, bilgilendirme, kapsayıcılık amaçlandı.

RESLOG projesinin ikinci etabında, projenin Çukurova'daki 6 pilotundan biri olan Adana Büyükşehir Belediyesi ile 2023 yılında uygulanmak üzere, “Birlikte Yaşam Destek Programı” hazırlandı.

Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlerin hem sosyal uyumu hem de karar alma mekanizmalarına diğer sivil yapılar gibi dahil edilmesi için “Güçlendirme”, “Bilgilendirme” ve “Kapsayıcılık” temelinde hazırlanan bir yıllık destek programı kapsamında, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Adana'da Deprem Sonrası Kadın Dayanışma ve Güçlendirme Mahalle Buluşmalarının ilki, Selahattin Eyyubi Mahalle Merkezi'nde “Deprem ve Kadın” temalı psikososyal destek etkinliğiyle hayata geçirildi.

Suriyeli göçmenlerin ve yerli vatandaşların birlikte yaşadıkları Yüreğir'in Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, deprem sonrası dezavantajlı gruplarda, özellikle kadın ve çocuklarda deprem bilinci oluşturmak ve psikolojik travmaların aşılmasına katkı sağlamak için söyleşi ve bilgilendirme yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu çalışmada paydaşı olan Hayata Destek Derneği ve Adana Kadın Danışma ve Sığınma Evi Derneği'nin (AKDAM) katılımıyla gerçekleştirilen mahalle buluşmasına 33 Suriyeli ve 7 Türk olmak üzere 40 kadın katıldı.

Psikososyal destek çalışması kapsamında; RESLOG Projesi Çukurova Bölge Sorumlusu Alim Çopuroğlu tarafından, proje ile ilgili kısa bilgilendirme, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay tarafından, belediye bünyesinde kadınlara yönelik verilmekte olan hizmetler, deprem sonrası saha çalışmaları, deprem durumunda kadının üzerindeki yük, kadına şiddet konularda bilgilendirme, Adana Kadın Dayanışma ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM) psikologlarından Svetlana Tansuğ, “Stres ve Stres Yönetimi” konulu bir sohbet, Hayata Destek Derneği'nden Seda Yüce de “Güncel Sosyal Yardımlar ve Yardımlara Erişim Koşulları” konulu bir sohbet ve bilgilendirme yaptı. Hayata Destek Derneği Avukatı Serda Uzun kadınların ağırlıklı geçici koruma kartı çıkartma, mirastan yararlanma, devlet desteklerinden yararlanma koşulları ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından koordinasyonu sağlanan etkinlikte iki dilde bilgilendirme yapıldıktan sonra, yine iki dilde hazırlanmış bilgilendirme broşürleri ve RESLOG Projesi desteği ile tedarik edilen hijyen kiti dağıtıldı.