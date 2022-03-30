Adana'da "Gönülleri Gönüllere Bağlama Günleri"

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Belediye Konservatuarı himayesinde “Gelenekten Geleceğe” teması ile hayata geçirilen "Gönülleri Gönüllere Bağlama Günleri"nde sergi, paneller, açıklamalı dinletiler ve konserler düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen etkinlikler 5 gün sürdü.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ve Tunahan Alan'ın yaptığı, açılışını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gerçekleştirdiği “Bağlamanın Tarihsel Yolculuğu” adlı sergide 5 gün boyunca izleyicilerle buluştu.

Etkinliklerin ilk gününde “Tarihsel Süreçte Anadolu ve Komşu Coğrafyalarda Bağlama Tipi Çalgılara Bir Bakış” adlı panel Dr. Ali Dağıstanlı moderatörlüğünde Prof. Dr. Feyzan Göher, Doç. Dr. Mehmet Söylemez, Prof. Dr. Cenk Güray ve Tunahan Alan tarafından gerçekleştirildi.

“Aşıklık Geleneğinden Zeybek Kültürüne” adlı söyleşinin konuşmacıları İhsan Öztürk, Ali Fuat Aydın ve Prof. Dr. Cenk Güray oldu.

Akşam Konserlerinde İhsan Öztürk'ün “Âşık Veysel Anma Konseri” ve Zeybek Havaları 30. Yıl ve Sonrası konserleri izleyicilerle buluştu.

Etkinliklerin 2. gününde Ali Dağıstanlı konseri ve ardından Özlem Taner ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun birlikte verdikleri konser izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliklerin 3. gününde “Bağlama Kültürü ve İcrasında Dönemler ve Üsluplar” adlı panel Prof. Dr. Attila Özdek, Prof. Dr. Gökhan Ekim ve Dr. Ali Dağıstanlı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Bağlamada Düzenler ve Tavırlar” adlı açıklamalı dinleti Prof. Dr. Attila Özdek, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim Kalesi, Arş. Gör. Görkem Kaya, Öğr. Gör. M. Kürşad Türkay ve Öğr. Gör. Özgür Peker'den oluşan “Anadolu Bağlama Beşlisi” grubu tarafından gerçekleştirildi. Akşam konserlerinde Özgür Peker ve Erkan Çanakçı'nın birlikte verdikleri konserin ardından Nida Ateş'in “Âşık Veysel Türküleri “ adlı konseri izleyicilerle buluştu.

Etkinliklerin 4. gününde Cem Erdost İleri Trio ve Mikail Aarslan'ın verdikleri konserler beğeniyle izlendi.

Son gün etkinlikleri akşam konserleri, “Göray Çakar, Yunus Sonay, Eser Kurt ve Fuat Özdemir'den oluşan “Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Bağlama Dörtlüsü”nün ardından Erdem Şimşek ve Kemal Dinç'in verdikleri konserlerle sona erdi.