Adana'da “Gülen Yüzler Umut Turnuvası” başladı.

Çukurova Belediyesi'nce düzenlenen “Gülen Yüzler Umut Turnuvası” Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar'ın katıldığı törenle başladı. Gündüz Tekin Onay Tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan Çetin, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan bu turnuvayı çok önemsediğini belirterek, “Geleceğe umut olması anlamında ismini Umut Turnuvası koyduğumuz bu turnuva çok çok önemli. Depremden etkilenen 11 ilimizde maalesef U 11 maçlarının tamamı iptal oldu. Bu çocuklarımız çok istedikleri halde lig maçları oynayamadılar. Bunu bir şekilde telafi etmek istedik. Her zaman iyi ilişkiler içinde bulunduğumuz çok değerli kulüplerimiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü kafa kafaya verdik ve bir turnuva yapmaya karar verdik. Çocuklarımıza moral olsun istedik” dedi.

Deprem nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini anlatan Çetin, “Her ne kadar 11 il içerisinde en iyi durumda olan Adana olmasına rağmen yine de 418 canımızı kaybettik. İlk anda şaşırdık zemini en sağlam olan Çukurova ilçesidir. Nasıl oldu da Adana'da Çukurova depremden en çok etkilenen yer oldu? Bilim insanları açıkladılar. Yüzeye çok yakın olduğu için Çukurova daha çok etkilendi. 500 yılda bir olabilecek iki depreme rastladık. Depremler Çukurova'da 6,7 hissedilirken diğer ilçelerde 5,1 büyüklüğünde hissedildi. İlk anda 11 binamız yıkıldı. Depremden sonra da 72 ağır hasarlı ve yıkılması gereken bina tespit edildi. Ama şunu söyleyebilirim ki 500 yılda bir olacak bir depremde bile Çukurova'daki yapı stoku sınıfı geçti diyebiliriz. Çünkü Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün rakamları bize geliyor; Seyhan'da 480, Yüreğir'de 560, Ceyhan'da 630, Sarıçam'da bile birçoğu yeni olmak üzere 285 yıkılması gereken bina var. Bizde ise 72 bina var. Dolayısıyla Çukurova depremde büyük bir sınav vermiş oldu” şeklinde konuştu.

Çetin, 11 ilde olduğu gibi Adana'da da insanların olumsuz etkilendiğini, bu turnuvanın gençler için moral olacağını kaydetti. Maçların centilmenlik içinde geçeceğini düşündüğünü söyleyen Çetin, “Bizim turnuvamızda her takım şampiyon, o nedenle sizlere madalyalarınızı şimdiden veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından her takımın sporcularına Çetin İl Müdürü Çintimar madalyalarını verdi. Yüzlerce sporcu ve ailelerinin katıldığı programda turnuvada 18 takımın mücadele edeceği 1 aydan fazla süreceği ve toplam 80 maç oynanacağı kaydedildi.