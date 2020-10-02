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Adana'da haciz kararı kaldırıldı, eşyalar makam odasına konuldu

Adana Büyükşehir Belediyesi makam eşyalarının, MHP’li eski Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminden kalan müteahhit borcu nedeniyle haczedilmesi, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine ilişkin emsal yargı kararı gösterilerek iptal edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi makam eşyalarının, MHP'li eski Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminden kalan müteahhit borcu nedeniyle haczedilmesi, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine ilişkin emsal yargı kararı gösterilerek iptal edildi.


Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağını tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Borcun tamamı ödenmeyince icra görevlileri geçen Temmuz ayında CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti.


Haciz işlemi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Hukuk Bürosu, söz konusu eşyaların kamu hizmetinde kullanıldığı gerekçesiyle Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren mahkeme, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine dair emsal oluşturan bir kararı göstererek haciz kararını kaldırdı.


Mahkeme kararı gereği yedieminde bekletilen makam odası eşyaları, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne iade edildi.


2 ay 20 gün sonra teslim edilen eşyalar makam odasına tekrar yerleştirildi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, makam odasını kullanmaya başladı.

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