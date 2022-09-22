Adana'da hava destekli asayiş uygulaması: 53 gözaltı

Adana'da hava destekli, 2 bin 200 polisle asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli, 2 bin 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı.

Uygulamada, 17 bin 528 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Trafik yönünden 5 bin 740 araç kontrol edildi, çalıntı 5 motosiklete el konuldu, 97 araca 237 bin 576 lira para cezası yazıldı, 18 araç trafikten men edildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise usulsüzlük tespit edilen 17 iş yerine idari işlem yapıldı, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapmaktan 18 kişiye 4 bin 986 lira idari para cezası uygulandı ve yaşı küçük 6 kişiye adli işlem yapıldı.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 97 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 1 kesici aletin yanı sıra 2 kilo 167 gram esrar, 255 gram sentetik uyuşturucu, 33 bin 728 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde düzenlenen uygulamayı yerinde ziyaret etti. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda içerisinde çocuk olanlara İnci, oyuncak hediye etti. Ayrıca Doğan İnci, uygulama yapılan yerde çocuklarla sohbet etti.

“Vatandaşlarımız bu uygulamalardan çok memnun”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğan İnci, “Bugün şehrimizin 5 bölgesinde 340 ekibimiz, 2200 personelimiz ile 50 noktada uygulama yapmaktayız. Uygulamamız sabahın erken saatlerinde başladı ve gece yarısına kadar devam edecek. Adana'nın huzuru için, tüm bölgelerde tüm personelimiz ile birlikte uygulamalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu uygulamalardan çok memnun” ifadelerini kullandı.

“Uygulamaları belirli periyotlarla yapacağız”

Uygulamaları yıl içerisinde belirli periyotlarla yapacaklarını aktaran İnci, “Gün içerisinde yakalamalarımız oldu, ruhsatsız tabancalar var. 2 kilo 350 gram esrar, 3 bin 500 civarında sentetik ecza alındı. Daha da yakalamalar olacaktır. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Çocuklarımızın güvenli caddelerde gezmesi için bu uygulamaları yıl içerisinde belirli periyotlarla yapacağız” diye konuştu.