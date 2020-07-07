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Adana'da hava destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı kararı

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti helikopter destekli gerçekleştiren operasyonla çok sayıda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipler, söz konusu şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda eş zamanlı baskınlar düzenlendi.



Baskınlar düzenlendiği sırada polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Yapılan baskınlar şahısların evleri dedektör köpeklerle arandı. Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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