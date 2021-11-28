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Adana'da "Hayır Çarşısı" açıldı

Adana’da müftülük tarafından; ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere, gıdadan temizliğe, kıyafetten ayakkabıya kadar birçok alanda ihtiyacının ücretsiz bir şekilde giderileceği ‘Hayır Çarşısı’ açıldı.

Adana'da müftülük tarafından; ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere, gıdadan temizliğe, kıyafetten ayakkabıya kadar birçok alanda ihtiyacının ücretsiz bir şekilde giderileceği ‘Hayır Çarşısı' açıldı.


Adana Valisi Süleyman Elban, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Müftüsü Hasan Çınar ve vatandaşların katıldığı açılışta, ‘Hayır Çarşısı'nın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu, çarşının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.


Vali Elban, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini keserek ‘Hayır Çarşısı'nı ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine açtı ve daha sonra ‘Hayır Çarşısı'nda yer alan ürünleri inceleyerek bilgiler aldı.

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