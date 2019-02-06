Adana'da hayırsever vatandaşların yaptıracağı anaokulu protokolü imzalandı

Hayırsever vatandaşlar Vehbi Güzel ve Ruhi Güzel tarafından yaptırılıp Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hibe edilecek olan 7 derslikli “Gülbeyaz Güzel Anaokulu” protokolü, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla imzalandı.

Adana Valiliği makamında gerçekleştirilen protokol imza töreni ile hayırsever vatandaşlar Vehbi Güzel ve Ruhi güzel tarafından yaptırılıp, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hibe edilecek olan Gülbeyaz Güzel Anaokulu projesinin protokolü gerçekleştirildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş imza töreninde, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen alanda yaptırılacak anaokulundan dolayı hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Hayırsever vatandaşlar Vehbi Güzel ve Ruhi Güzel de yaptıracakları anaokuluyla eğitim ve öğretime katkı sağlamaktan mutlu olduklarını ifade etti. Tören, protokolün imzalanması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve kurum yetkilileri de katıldı.