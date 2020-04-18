Adana'da helikopterli denetim

Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen iller arasında olan Adana'da polis, vatandaşların uyup uymadığı havadan helikopterle de kontrol etti, anons ederek uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 19 Nisan saat 00.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Adana'da polis ekipleri, vatandaşların uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

Seyhan ilçesindeki şehrin işlek cadde ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti.

Ayrıca uygulama kapsamında polis helikopteri cadde ve sokakları havadan tarayarak, ‘Sevgili Adanalılar korona virüs nedeniyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için evimizde kalalım' anonsları yaptı.