Adana'da her yıl 3 bin 300 hasta nükleer tıpla şifa buluyor

Adana Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü'nde diferansiye tiroit kanseri, prostat kanseri, nöroendokrin tümör ve hipertiroidi hastalıkları tedavi ediliyor. Her yıl yaklaşık 3 bin 300 hastanın tedavi gördüğü bölümde, yılda 21 bine yakın kişinin de hastalığına teşhis konuluyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2010 yılından bu yana Nükleer Tıp Bölümü'nde, ‘radyasyon' birçok hastalık için şifa kaynağına dönüşüyor. Bölümde nükleer tıp teknolojileriyle onlarca hastalık teşhis edilirken, radyoaktif maddelerle bazı kanser türleri yüksek başarı oranlarıyla tedavi ediliyor. İdari Sorumlu Nükleer Tıp Uzmanı Dr. İhsan Sabri Öztürk yönetimindeki bölümde toplam 8 nükleer tıp uzmanı hekim, 8 hemşire, 2 sağlık fizikçisi ve 1 radyoloji teknisyeni çalışıyor. Yılda 3 bin 300'den fazla kişiye tedavi, 21 bine yakın kişiye ise teşhis hizmetinin sunulduğu bölüm, 8 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Gelişmiş görüntüleme teknolojileri

Amacına uygun olarak tasarlanmış ve konforlu ortamıyla dikkat çeken Adana Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü'nde kalpten akciğere, karaciğerden kemik ve böbreğe kadar geniş bir alanda teşhis için SPECT/CT, SPECT ve PET/CT cihazları kullanılıyor. Bölümdeki en önemli teknolojiler arasında yer alan SPECT/CT ve PET/CT cihazlarıyla aynı anda sintigrafi ve tomografi çekimi ile hibrit görüntüleme yapılıyor. Bunların birleştirilmesiyle hastalıklar teşhis ediliyor. Bölümde tiroid kanseri, prostat kanseri, hipertiroidi (zehirli guatr) ve nöroendokrin tümör grubu hastalıklarının tedavisi ise radyoaktif maddelerle yapılıyor.

Özel donanımlı odalar

Nükleer Tıp Bölümü İdari Sorumlusu Uzm. Dr. İhsan Sabri Öztürk, uyguladıkları tedavilerle özellikle tiroit kanserinde ve prostat kanseri kemik metastazlarında yüksek oranda başarı elde edildiğini söyledi. Yılda ortalama 300 hastaya yatarak ve 3 bin hastaya da poliklinik hizmeti verildiğini kaydeden Uzm. Dr. İhsan Sabri Öztürk, “Yatarak tedavi gören hastalarımız ortalama 2 gün hastanemizde kalıyor. Yatarak tedaviler, bu amaçla hazırlanmış, konforlu ve özel donanımlı odalarda uygulanıyor” dedi.

Yurt dışından da hasta geliyor

Uzm. Dr. Öztürk, bölümdeki görüntüleme teknolojilerinin 2021 yılında 20 bin 750 hasta için teşhis amacıyla kullanıldığını kaydetti. Uzm. Dr. Öztürk, Adana'nın yanı sıra Mersin, Osmaniye, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş'tan da hastalara hizmet verdiklerini, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından da hastaların tedavi için geldiğini söyledi.