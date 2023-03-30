Adana'da hırsızlara şafak operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da 10 ev ile iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1'i kadın 13 şüpheli şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliklerince, son iki haftada 10 ev ile iş yerinden hırsızlık olaylarına karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, ilk önce adreslerden piyasa değeri 500 bin lirayı bulan cep telefonu, bilgisayar, ziynet eşyası ve motosiklet çalan kişileri tespit etmek için olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek 13 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin kaldığı 10 adresi de belirleyen polis şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 13 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.