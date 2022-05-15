Adana'da hırsızlık operasyonu

Adana'da 100 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, televizyon ve inşaat malzemesi çaldığı öne sürülen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada merkez ilçelerde 11 ayrı hırsızlık olayında toplam 100 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, televizyon, inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 13 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada çalıntı 2 televizyon ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.