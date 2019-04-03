İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Adana'da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Adana'da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Garı'nda hurdaya ayrılan bir vagonda kesme çalışması başlatıldı. Bu sırada çıkan kıvılcımdan dolayı vagonda yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelene kadar vagonun her tarafını alevler sardı. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonucu vagonun içi tamamen yanarken meraklı vatandaşlar da yangını cep telefonlarıyla görüntüledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.