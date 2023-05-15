Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulunurken, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan birini görünce polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin boğazı kesilmiş ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis yaptığı incelemede cesedin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a (37) ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Emrah Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.