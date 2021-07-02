Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylasında aralarında husumetli bulunan aileler arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göller Yaylası'nda meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Küçükcan ve Kılıç aileleri arasında yine tartışma çıktı. Çıkan bıçaklı kavgada Cengizhan Küçükcan (39), Mehmet Küçükcan (57), Yusuf Kılıç (53), Ali Kılıç (55), Berat Kılıç (23) yaralandı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumları ağır olan Ali Kılıç ve Berat Kılıç Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.