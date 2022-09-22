İhlas Haber Ajansı

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Adana'da “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde “Adana Huzur ve Güven” uygulaması kentin 9 ayrı noktasında gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde “Adana Huzur ve Güven” uygulaması kentin 9 ayrı noktasında gerçekleştirildi. Uygulamada 7 araç trafikten men edilirken, çeşitli kanun maddelerinden 39 Bin 576 TL idari para cezası uygulandı.


Kozan'da yapılan “Adana Huzur-Güven” uygulamasında alkollü, ehliyetsiz sürücüler polisin uygulama noktasından kaçamadı. Uygulama noktasında muayenesi olmayan bir okul servis aracına da işlem yapılırken aracın öğrenci servisi olması dikkat çekti.


İlçede 9 ayrı noktada gerçekleşen denetimlerde 245 araç ve 1132 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde 16 araca idari para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi. Alkollü sürücülerin araçları otoparka çekildi. Uygulamada 4,51 gram esrar ele geçirildi. Toplamda 39 bin 576 TL idari para cezası uygulanan denetimlerde 4 işyerine de idari işlem yapıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin ilçede aralıksız süreceğini kaydetti.

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