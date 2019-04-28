Adana'da ihracatlık kiraz üretimine başlandı

Adana'da ihracata yönelik kent iklimine uygun üç farklı kiraz fidanı üretimine başlandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanan "Kirazda Yeni Çeşit Denemeleri Programı" kapsamında, bir firmaya ait Abdioğlu Mahallesi'nde bulunan "üç farklı çeşit yeni kiraz" üretim alanında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile üretici firma yöneticileri, incelemeleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a yeni çeşit kiraz üretimi hakkında bilgiler verirken, kent iklimine uygun fidanların belirlenmesi için altı yıllık bir çalışma gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunda belirlenen üç farklı kiraz fidanı üretimine başlandığını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş ise yaptığı açıklamada, tarım sektörünün gelişmesi ve üretim yelpazesinin zenginleşmesi için bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yetiştirilecek üç farklı yeni kiraz çeşidinin ihraç edilecek olmasının ayrıca sevindirici olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, tarımın her sektöründe faaliyet gösteren tüm üreticilere bereketli kazançlar temennisinde bulundu.