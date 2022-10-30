Adana'da "İhtiyaç Bankası" açıldı

Adana'da Seyhan Belediyesi, Temel İhtiyaç Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen projede, kısıtlı imkanlara vatandaşların adlarına tanımlanacak kart ile gıda, giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecekleri “İhtiyaç Bankası” düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bey Mahallesi'nde hizmete giren İhtiyaç Bankası'nın açılışında konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet ettiklerini söyledi. Covid-19 pandemisi ile süregelen ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda belediyelerin önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Akay, Seyhan Belediyesinin her zaman halkın yanında, halkla dayanışma içinde olduğunun altını çizdi.

"Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak"

İhtiyaç Bankası ile hayırsever vatandaşların ve kurumların bağışladığı ürünlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Akay, şöyle devam etti:

“Beşikten mezara kadar tüm ihtiyaçların karşılanma noktası olan belediyeler bu süreç içerisinde biraz daha fazla sosyal yardımlara ağırlık vermek zorunda kaldı. Bugün burada açma noktasında olduğumuz ihtiyaç bankası bir süreden beri ülkemizde var olan, dünyanın çeşitli ülkelerinde kendini gösteren bir kuruluş. Burada temel nokta hayırseverlerin, hayırsever kurumların sağladığı ürünleri ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak. Öncelikle dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz."

Bey Mahallesi Muhtarı Şahin Özbingül ise “Sosyal belediyecilikte çığır açan başkanıma teşekkür ediyorum, örnek olmasını temenni ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Bu projeyi örnek olarak göstereceğiz"

Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü Nil Tibukoğlu da, “Bu ihtiyaç bankasının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Biz her zaman burayı örnek proje olarak göstereceğiz bütün Türkiye'de. Umuyorum herkese faydalı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İhtiyaç Bankası, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Açılışa CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, HDP İl Eş Başkanları Helin Kaya, Mehmet Karakış, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.