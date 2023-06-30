Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan'da Oruçlu orman deposu kavşağında, Duygu Ş. idaresindeki 01 Y 8795 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkarken karşı yönden gelen Mustafa Ü. yönetimindeki 01 DDF 86 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Sümeyye Ü., Batu Ü., Aytuğ Ü. ve Duygu Ş. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.