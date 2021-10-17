İhlas Haber Ajansı

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Adana'da iki araçta 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Adana’da iki araçta 12 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Adana'da iki araçta 12 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüphe üzerine kentte durdurulan iki araçta narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda 11 paket halinde 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Hasan Ç. (30), Hacı Ç. (40), Hacı Ç. (40) ve Burhan I. (51) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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