İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da iki ayda 12 kişi boğuldu

Adana’da son iki ayda serinlemek için suya giren 12 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da son iki ayda serinlemek için suya giren 12 kişi boğularak hayatını kaybetti.


Adana'nın nem ile birleşen ve 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, sulama kanalı, göl, nehre ve denize giriyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da suda boğulma vakaları yaşanıyor. Yaklaşık 2 ayda Adana genelinde serinlemek isteyen 12 kişi girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.


Adana'da geçen yıl yaz boyunca sadece 18 kişi boğulmuştu. Bu yıl boğulma vakalarının arttığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.