Adana'da iki ayda 12 kişi boğuldu

Adana'da son iki ayda serinlemek için suya giren 12 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Adana'nın nem ile birleşen ve 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, sulama kanalı, göl, nehre ve denize giriyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da suda boğulma vakaları yaşanıyor. Yaklaşık 2 ayda Adana genelinde serinlemek isteyen 12 kişi girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da geçen yıl yaz boyunca sadece 18 kişi boğulmuştu. Bu yıl boğulma vakalarının arttığı görüldü.